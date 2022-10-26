Нардеп Підласа розповіла, що буде з "Альфа Банком Україна"

"Націоналізація буде проходити згідно із законопроєктом №8069 про особливості виводу з ринку системно важливого банку, який був прийнятий Радою 6 жовтня. Він розроблений саме під "Альфа Банк" і передбачає його викуп акцій з боку держави за одну гривню. Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним, потім докапіталізовує, після чого відбувається націоналізація. Процес схожий на націоналізацію Приватбанку у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку", - заявила Підласа.

Також вона прокоментувала, хто, на її думку, має управляти націоналізованими російськими активами.

"Це може бути або АРМА, або Фонд державного майна (ФДМУ). Наразі триває дискусія, куди краще передавати такі активи. Наскільки я знаю, вже є політичний консенсус, що ФДМУ має розпоряджатись цими активами: одними управляти, інші продавати. Я вважаю, що з точки зору доброчесності - ФДМУ. І це не тільки моя думка. Бо у випадку з АРМА були випадки, коли активи потрапляли в управління осіб, близьких до тих, в кого вони були конфісковані", - підкреслила Підласа.

Нагадаємо, раніше депутат заявляла, що всі активи Росії, як держави, повинні бути конфісковані за рішенням Верховної ради з огляду на суспільну необхідність.

Також РБК-Україна писало, що російський олігарх Михайло Фрідман у своєму листі до голови НБУ заявив про бажання вкласти в капітал "Альфа Банк Україна" 1 млрд доларів, які нібито має розморозити ЄС. Водночас він готовий передати свої акції Україні і не судитися за банк.