Нардеп обвинил Комарницкого и Тищенко в создании ОПГ в Киеве

Экс-глава фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий с помощью народного депутата Николая Тищенко создал ОПГ в столице.

Об этом написал народный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook.

По его словам, факты коррупции в КГГА расследуют в рамках уголовного производства в СБУ, в том числе по эпизоду разговора Комарницкого с замом Кличка - Александром Непопом.

В то же время, отмечает нардеп, КГГА уже длительное время закрыто для посещения журналистами, во избежания неудобных вопросов по фактам коррупции в строительной сфере.

"Безусловно доверия к СБУ нет, но преступления зафиксированы, прийдет время за них отвечать", - пишет Лерос.

Напомним, ранее нардеп опубликовал запись разговора Дениса Комарницкого с заместителем главы Киевской городской государственной администрации Вячеславом Непопом. На ней Комарницкий в нецензурной форме отчитывает Непопа, требуя лоббировать определенные строительные проекты и назначать "правильных людей" под угрозой уголовных дел.

Ранее парламентарий передал в Национальное антикоррупционное бюро флэш-накопитель с доказательствами коррупции Комарницкого и Тищенко.