Нардеп Леонов звернувся до уряду щодо вдосконалення процедури протезування в Україні

За його словами, потрібно внести зміни до постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення”.

Робоча група вже напрацювала зміни та доповнення до цієї постанови. Вони, зокрема, стосуються:

спрощення умов отримання колісних крісел з підвищеною функціональністю;

доповнення переліку осіб, які мають першочергове право на протезування;

перегляду особливостей забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами реабілітації.

"Україна перемоги має бути достойною своїх героїв. Ця теза також була гідно представлена на Лондонській конференції з відновлення України. Наша держава вкотре продемонструвала свої пріоритети, представивши Стратегію соціального відновлення. Одним із ключових проєктів цієї Стратегії є створення Хабу з протезування", - прокоментував Леонов.

Весь пакет пропозицій передали до Уряду разом зі зверненням від імені народних депутатів розглянути ці зміни та доповнення, як невідкладні.