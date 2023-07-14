Нардеп Леонов звернувся до уряду щодо вдосконалення процедури протезування в Україні
Народний депутат Олексій Леонов звернувся до Кабінету міністрів щодо вдосконалення процедури протезування в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Леонова під час виступу у Верховній раді.
За його словами, потрібно внести зміни до постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення”.
Робоча група вже напрацювала зміни та доповнення до цієї постанови. Вони, зокрема, стосуються:
- спрощення умов отримання колісних крісел з підвищеною функціональністю;
- доповнення переліку осіб, які мають першочергове право на протезування;
- перегляду особливостей забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами реабілітації.
"Україна перемоги має бути достойною своїх героїв. Ця теза також була гідно представлена на Лондонській конференції з відновлення України. Наша держава вкотре продемонструвала свої пріоритети, представивши Стратегію соціального відновлення. Одним із ключових проєктів цієї Стратегії є створення Хабу з протезування", - прокоментував Леонов.
Весь пакет пропозицій передали до Уряду разом зі зверненням від імені народних депутатів розглянути ці зміни та доповнення, як невідкладні.
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