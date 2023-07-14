ua ru
Пт, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нардеп Леонов звернувся до уряду щодо вдосконалення процедури протезування в Україні

Новость на русском →
П'ятниця 14 липня 2023 14:32
Нардеп Леонов звернувся до уряду щодо вдосконалення процедури протезування в Україні Фото: народний депутат Олексій Леонов (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Народний депутат Олексій Леонов звернувся до Кабінету міністрів щодо вдосконалення процедури протезування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Леонова під час виступу у Верховній раді.

За його словами, потрібно внести зміни до постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення”.

Робоча група вже напрацювала зміни та доповнення до цієї постанови. Вони, зокрема, стосуються:

  • спрощення умов отримання колісних крісел з підвищеною функціональністю;
  • доповнення переліку осіб, які мають першочергове право на протезування;
  • перегляду особливостей забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами реабілітації.

"Україна перемоги має бути достойною своїх героїв. Ця теза також була гідно представлена на Лондонській конференції з відновлення України. Наша держава вкотре продемонструвала свої пріоритети, представивши Стратегію соціального відновлення. Одним із ключових проєктів цієї Стратегії є створення Хабу з протезування", - прокоментував Леонов.

Весь пакет пропозицій передали до Уряду разом зі зверненням від імені народних депутатів розглянути ці зміни та доповнення, як невідкладні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Парламент
NEWS
Гарантії для України. Як працюватиме угода: в МЗС пояснили на прикладі
Гарантії для України. Як працюватиме угода: в МЗС пояснили на прикладі
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України