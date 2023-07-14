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Нардеп Леонов обратился к правительству по поводу совершенствования процедуры протезирования в Украине

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Пятница 14 июля 2023 14:32
Нардеп Леонов обратился к правительству по поводу совершенствования процедуры протезирования в Украине Фото: народный депутат Алексей Леонов (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат Алексей Леонов обратился в Кабинет министров по усовершенствованию процедуры протезирования в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Леонова, выступая в Верховной раде.

По его словам, следует внести изменения в постановление Кабинета министров "Об утверждении Порядка обеспечения вспомогательными средствами реабилитации (техническими и другими средствами реабилитации) лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения".

Рабочая группа уже наработала изменения и дополнения к этому постановлению. Они, в частности, относятся:

  • упрощение условий получения колесных кресел с повышенной функциональностью;
  • дополнение перечня лиц, имеющих первоочередное право на протезирование;
  • пересмотра особенностей обеспечения детей с инвалидностью техническими средствами реабилитации

"Украина победы должна быть достойна своих героев. Этот тезис также был достойно представлен на Лондонской конференции по восстановлению Украины. Наше государство в очередной раз продемонстрировало свои приоритеты, представив Стратегию социального восстановления. Одним из ключевых проектов этой Стратегии является создание Хаба по протезированию", - прокомментировал Леонов. .

Весь пакет предложений передали Правительству вместе с обращением от имени народных депутатов рассмотреть эти изменения и дополнения, как неотложные.

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