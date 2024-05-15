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Нардеп Леонов розповів, куди підуть 50 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Середа 15 травня 2024 15:59
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Нардеп Леонов розповів, куди підуть 50 млрд євро в рамках Ukraine Facility Фото: народний депутат Олексій Леонов (кадр з відео)
Автор: Олександр Мороз

Ukraine Facility — це фактично фінансування реформ в України з боку ЄС у розмірі 50мільярдів євро на 4 роки. Цей план визначає 69 реформ та 10 інвестицій.

Про це заявив народний депутат Олексій Леонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

За його словами, у разі успішного виконання Україною плану реформ, графік фінансування з боку ЄС виглядає так: у 2024 році Україна має отримати 16 мільярдів євро, у 2025 році — 12,5 мільярдів євро, у 2026 році — 7,25 мільярда євро, 1,2 мільярда євро у 2027 році, а також залишок у 1,32 мільярда євро у січні 2028 року.

"Подібні європейські інвестиції - це найкращий сигнал, що Україну чекають в ЄС", - додав Леонов.

Програма Ukraine Facility

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.

Загалом План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 квартала 2027 року.

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