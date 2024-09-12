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Нардеп Куницький нібито вдарив хлопця в центрі Києва, поліція перевіряє

Київ, Четвер 12 вересня 2024 21:14
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Нардеп Куницький нібито вдарив хлопця в центрі Києва, поліція перевіряє Фото: народний депутат Олександр Куницький (facebook.com/zpsanek)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Правоохоронці отримали повідомлення про побиття хлопця в центрі Києва. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.

"Правоохоронці зʼясовують обставини події за участі народного депутата України у центрі столиці", - повідомили в поліції.

Сьогодні, 12 вересня до Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України.

За даними джерел РБК-Україна, мова про нардепа Олександра Куницького.

Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка.

Зазначимо, до цього у соцмережі з'явилися повідомлення про те, що нардеп Куницький в центрі Києва "дав підсрачника" хлопцю на самокаті.

На відео, поширеному в соцмережах, можна побачити, як потерпілий розповідає поліцейським про інцидент. Також на відео можна було побачити і самого Куницького.

Окрім цього, він показав правоохоронцям своє посвідчення депутат, яке потрапило на відео.

Нагадаємо, раніше в центрі скандалу щодо побиття людей опинився інший нардеп - Артем Дмитрук. Він отримав підозру від генпрокурора за напад на поліцейського в Одесі та військового в Києві.

Разом з Дмитруком фігурантом справи щодо побиття військового в Києві був і Куницький, але йому підозру не оголошували.

Однак після цього у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Дмитрук втік до Молдови. Пізніше інформацію підтвердило Державне бюро розслідувань та оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.

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