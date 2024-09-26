Нардеп Кучеренко заявив про тиск з боку директора "Укрнафти" Корецького: подробиці

Перший заступник голови парламентського комітету з питань ПЕК, народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував звістку про те, що Сергій Корецький написав на нього скаргу до правоохоронних органів і керівників Верховної ради - після того, як Кучеренко почав публічно привертати увагу до його діяльності.

За словами депутата, Корецький звернувся до Нацполіції, ДБР, НАБУ, БЕБ, ОГП, ВРУ, МОУ, СБУ, Нафтогазу, голови ВР Стефанчука, лідера "Батьківщини", голови комітету з питань ПЕК. На його думку, це є нічим іншим як перешкоджанням здійсненню депутатської діяльності".

"Мій допис, на який так зрефлексував Корецький, стосувався унеможливлення доведення до банкрутства одного очолюваного ним стратегічного підприємства. Суть проблеми в тому, що пан Корецький, будучи директором одночасно двох держпідприємств, вирішив судитися сам із собою. І все б нічого, але на кону сума в 6,4 млрд гривень, які має сплатити одне його підприємство іншому. І саме це викликало моє занепокоєння долею цього підприємства", - пише Кучеренко.

Нардеп наголошує, перша інстанція відмовила у позові "Укрнафті", апеляційна – задовольнила. Натомість під час звернення до касаційної інстанції, Верховного Суду, юристи Корецького "забули" здійснити обов’язкову сплату судового збору.

"Напевно, пан Сергій розраховував, що Верховний Суд, не отримавши судового збору, просто поверне касаційну скаргу, внаслідок чого одне з очолюваних ним підприємств опиниться на межі банкрутства. Але все пішло не по плану: Верховний Суд надав 10 днів на виправлення помилки і сплату судового збору, між іншим, розкривши в ухвалі всі інші цікаві деталі оборудки. Так, мою увагу привернула сума позовних вимог 6,4 млрд гривень за нестачу 183 тисяч тонн нафти, бо, виконавши просту арифметичну дію, отримуємо на ціну – 35 000 гривень за тонну, або 115 доларів за бар. Саме таку ціну нафти Укрнафта вказала у своєму позові, пославшись на результати біржових торгів від 27.11.2023", - пише Кучеренко.

Він наголошує, що нафтові котирування у цей період були на 45% нижчими, ніж ціни, які зазначені в судовій ухвалі, тож він направив депутатські звернення до акціонерів пана Корецького - Міноборони і Нафтогазу, щоб звернути увагу акціонерів на незрозумілу вартість нафти, яку Укрнафта купує сама у себе. Лише за 2 дні після публікації Укрнафта перестала купляти/реалізовувати нафту і конденсат за ціною вище 30 тисяч гривень і відновила купівлю за прийнятними цінами, які установлені як стартові законом про нафту та газ і постановою Уряду – в межах 23-24 тисяч гривень за тонну.

Також, Кучеренко у дописі навів низку фактів, які можуть свідчити про значні фінансові зловживання директора "Укрнафти" та "Укртатнафти".

"Протягом останніх трьох місяців я неодноразово звертався до Наглядової Ради Укрнафти з проханням здійснити перевірку і дати оцінку оприлюдненим в ЗМІ фактам можливих зловживань в Укрнафті. Це і нарахування собі майже мільйона доларів на рік у складі заробітної плати з обох підприємств, і закупівля труб вдвічі вище ринкової вартості, і продаж паливних талонів компанії, де власником є сестра дружини, і закупівля МТБЕ у свого бізнес-партнера, і співпраці із сумнівними бізнес-структурами, пов’язаними з Віктором Медведчуком і необґрунтовані закордонні вояжі підлеглих під виглядом відряджень, і свідоме, як на мою думку, зливання судів по спецдозволу "Укрнафтобуріння", що призвело до зупинки видобутку, і скандал із закупівлею юридичних послуг на десятки мільйонів у фірми екс-міністра оборони, і багато інших питань, які мала б дослідити новопризначена Наглядова Рада та дати відповіді суспільству", - обурюється народний депутат.

Крім того, Кучеренко наголошує, що завдяки розголосу, який він ініціював, МОУ змогло зекономити 2 млрд грн.

"Минулоріч "Укрнафта" вирішила, що її основний акціонер, Міноборони, має достатньо коштів на забезпечення ЗСУ, а тому має платити за поставлене пальне ціну з ПДВ, хоча на той час Уряд встановив, що такі операції обкладаються ПДВ за нульовою ставкою. І лише завдяки публічному розголосу та моїм депутатським зверненням вдалося запобігти цій оборудці: "Укрнафта" відмовилася у суді від своїх претензій", - зазначив Кучеренко.

Він також додав, що "Укрнафта" та МОУ підписали додаткові угоди, за якими "Укрнафта" повертає МОУ майже 2 млрд гривень раніше сплаченого ПДВ. Тобто саме розголос цього питання дозволив МОУ зекономити 2 млрд грн.