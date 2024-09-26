Нардеп Кучеренко заявил о давлении со стороны директора "Укрнафты" Корецкого: подробности

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам ТЭК, народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал известие о том, что Сергей Корецкий написал на него жалобу в правоохранительные органы и руководителей Верховной рады – после того, как Кучеренко начал публично привлекать внимание к его деятельности.

По словам депутата, Корецкий обратился в Нацполицию, ДБР, НАБУ, БЭБ, ОГП, ВРУ, МОУ, СБУ, "Нафтогаз", главу ВР Стефанчука, лидера "Батькивщины", главу комитета по вопросам ТЭК. По его мнению, это ничем иным как препятствием осуществлению депутатской деятельности".

"Мое сообщение, на которое так срефлексировал Корецкий, касалось невозможности доведения до банкротства одного возглавляемого им стратегического предприятия. Суть проблемы в том, что господин Корецкий, будучи директором одновременно двух госпредприятий, решил судиться сам с собой. И все бы ничего, но на кону сумма в 6,4 млрд гривен, которые должно уплатить одно его предприятие другому. И именно это вызвало мою обеспокоенность судьбой этого предприятия", - пишет Кучеренко.

Нардеп отмечает, что первая инстанция отказала в иске "Укрнафты", апелляционная – удовлетворила. Во время обращения в кассационную инстанцию, Верховный Суд, юристы Корецкого "забыли" произвести обязательную уплату судебного сбора.

"Наверное, Сергей рассчитывал, что Верховный Суд, не получив судебного сбора, просто вернет кассационную жалобу, в результате чего одно из возглавляемых им предприятий окажется на грани банкротства. Но все пошло не по плану: Верховный Суд предоставил 10 дней на исправление ошибки и уплату судебного сбора, между прочим, раскрыв в постановлении все другие интересные детали сделки. тонну, или 115 долларов за барр. Именно такую цену нефти Укрнафта указала в своем иске, сославшись на результаты биржевых торгов от 27.11.2023", - пишет Кучеренко.

Он отмечает, что нефтяные котировки в этот период были на 45% ниже, чем указанные в судебном постановлении, поэтому он направил депутатские обращения к акционерам г-на Корецкого - Минобороны и "Нафтогаза", чтобы обратить внимание акционеров на непонятную стоимость нефти, которую "Укрнафта" покупает сама у себя. Только через 2 дня после публикации Укрнафта перестала покупать/реализовывать нефть и конденсат по цене выше 30 тысяч гривен и возобновила покупку по приемлемым ценам, которые установлены как стартовые законом о нефти и газе и постановлением Правительства – в пределах 23-24 тысяч гривен за тонну.

Также, Кучеренко в сообщении привел ряд фактов, которые могут свидетельствовать о значительных финансовых злоупотреблениях директора "Укрнафты" и "Укртатнафты".

"В последние три месяца я неоднократно обращался в Наблюдательный Совет "Укрнафты" с просьбой осуществить проверку и дать оценку обнародованным в СМИ фактам возможных злоупотреблений в "Укрнафты". Это и начисление себе почти миллиона долларов в год в составе заработной платы с обоих предприятий, и закупка труб вдвое рыночной стоимости, и продажа топливных талонов компании, где владельцем является сестра жены, и закупка МТБЭ у своего бизнес-партнера, и сотрудничества с сомнительными бизнес-структурами, связанными с Виктором Медведчуком и необоснованные зарубежные вояжи подчиненных под видом командировок, и сознательное, как по моему мнению, сливание судов по спецразрешению "Укрнефтебурения", повлекшее остановку добычи, и скандал с закупкой юридических услуг на десятки миллионов у фирмы экс-министра обороны, и многие другие вопросы, которые должны исследовать новоназначенный Наблюдательный Совет и дать ответы обществу", - возмущается народный депутат.

Кроме того, Кучеренко отмечает, что благодаря огласке, которую он инициировал, МОУ смогло сэкономить 2 млрд грн.

"В прошлом году "Укрнафта" решила, что ее основной акционер, Минобороны, имеет достаточно средств на обеспечение ВСУ, а потому должно платить за поставленную горючую цену по НДС, хотя к тому времени Правительство установило, что такие операции облагаются НДС по нулевой ставке. И только благодаря публичной огласке и моим депутатским обращениям удалось предотвратить эту сделку: "Укрнафта" отказалась в суде от своих претензий", - отметил Кучеренко.

Он также добавил, что "Укрнафта" и МОУ подписали дополнительные соглашения, согласно которым "Укрнафта" возвращает МОУ почти 2 млрд гривен ранее уплаченного НДС. То есть именно огласка этого вопроса позволила МОУ сэкономить 2 млрд грн.