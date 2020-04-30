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Нардеп Холодов объяснил, что делал на Кипре весь карантин

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 13:58
Нардеп Холодов объяснил, что делал на Кипре весь карантин
Фото: Андрей Холодов (РБК-Украина)

Тест на коронавирус ему так и не сделали

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Андрей Холодов, который полетел на Кипр после того, как президент Владимир Зеленский анонсировал закрытие границ, заявил, что переболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как он объяснил, полетел на Кипр, потому что на следующий день у его сына была запланирована операция. Потом почувствовал ухудшение состояния здоровья и заподозрил у себя коронавирус. поскольку сидит в Раде неподалеку от депутатов Руслана Горбенко и Владимира Ватраса, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус.

"Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждали медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка. Трижды от 19 марта ко мне домой вызвали врачей", - рассказал депутат.

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Опубликовано Андреем Холодовым Середа, 29 апреля 2020 г.

Однако, тест ему так и не сделали и он остался на самоизоляции. Холодов планирует вернуться сегодня, 30 апреля, рейсом Ларнака-Киев.

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Холодов с началом карантина выехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину.

Напомним, депутат Верховной рады Сергей Рудык выздоровел после коронавирусной болезни. РБК-Украина также писало о заражении нардепа Вадима Новинского. Его состояние в норме, однако врачи рекомендовали госпитализацию.

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