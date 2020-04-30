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Нардеп Холодов заявив, що на Кіпрі перехворів коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 13:55
Нардеп Холодов заявив, що на Кіпрі перехворів коронавірусом
Фото: Андрій Холодов (РБК-Україна)

Тест на коронавірус йому так і не зробили

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Андрій Холодов, який полетів на Кіпр після того, як президент Володимир Зеленський анонсував закриття кордонів, заявив, що перехворів на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як він пояснив, полетів на Кіпр, оскільки наступного дня у його сина була запланована операція. Потім відчув погіршення стану здоров’я і запідозрив у себе коронавірус, оскільки сидить у Раді неподалік від депутатів Руслана Горбенка і Володимира Ватраса, які одними з перших отримали позитивні тести на коронавірус.

"Мій стан різко погіршився, і я почав підозрювати, що заразився коронавірусом. У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджали медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі від 19 березня до мене додому викликали лікарів", - розповів депутат.

КАК Я ПЕРЕНЕС КОРОНАВИРУС Сразу скажу, Президент и глава фракции СН, многие коллеги были в курсе ситуации и морально...

Опубліковано Андрієм Холодовим Середа, 29 квітня 2020 р.

Натомість, тест йому так і не зробили і він лишився на самоізоляції. Холодов планує повернутися сьогодні, 30 квітня, рейсом Ларнака-Київ.

Нагадаємо, депутат Верховної ради Сергій Рудик видужав після коронавірусної хвороби. РБК-Україна також писало про зараження нардепа Вадима Новинського. Його стан в нормі, проте лікарі рекомендували госпіталізацію.

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