Нардеп "Голоса" Василенко возглавила Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза
Народный депутат фракции "Голоса" Леся Василенко официально стала президентом Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза (МПС). В эту межпарламентскую организацию входят парламенты почти всех стран мира.
Об этом говорится на сайте политсилы.
Такую должность в руководящих органах МПС Украина занимает впервые.
По словам Василенко, назначение президентом Бюро МПС будет способствовать улучшению дипломатических отношений с парламентами других стран, а также усилит голос Украины в мире по ключевым международным вопросам.
"Следующие два года - большая возможность для нашей страны стать лидером в продвижении инклюзивной мировой повестки дня и равных возможностей для мужчин и женщин", - прокомментировала Леся Василенко.
В своей первой речи в качестве президента бюро женщин-парламентариев во время ассамблеи МПС Леся Василенко обратила внимание парламентариев на необходимости учета принципов гендерного равенства при разработке национальных стратегий выхода из пандемии.
В частности, она призвала парламенты всех стран усовершенствовать законодательство в вопросе гендерной чувствительности и отменить дискриминационные законы.
"Я имею честь впервые выступить перед Ассамблеей в качестве президента Бюро женщин-парламентариев МПС. В преодолении пандемии и развитии лучшего "завтра", мы должны помнить, что последствия COVID-19 вовсе не гендерно-нейтральны. На передовой борьбы с пандемией 70% борцов - это женщины. В то же время от последствий пандемии больше всего пострадали также женщины. Более 245 миллионов женщин со всего мира стали жертвами домашнего насилия. Женщин больше всего среди тех, кто потеряли работу или были вынуждены уйти в неоплачиваемый сектор экономики. В то же время лишь четверть депутатских мандатов и руководящих должностей в мире занимают женщины", - заявила Василенко.
По ее мнению, если мы хотим построить сильнее, выносливее, безопаснее и экологичнее мир, мы как мировое сообщество парламентариев должны выполнить 4 задания:
- усилить равный доступ женщин и мужчин к руководящим должностям в местах принятия решений. Распределение должно быть 50/50 - не менее;
- создать равные условия экономического роста. Для этого государственные стратегии и программы должны обеспечивать инклюзивную систему соцзащиты и доступные услуги по уходу за детьми;
- парламенты должны активизировать свои усилия по борьбе с насилием в отношении женщин, в том числе в Интернете. Эта теневая пандемия должна быть искоренена раз и навсегда;
- парламенты должны стать примерами гендерного равенства и инклюзивности. Равные возможности для женщин и мужчин парламентариев означают, что парламенты должны стать пространствами, свободными от сексизма и стереотипов. Законы должны приниматься через призму равенства, а бюджеты должны быть гендерносбалансированными.
Напомним, ранее также сообщалось, что партия "Голос" первой из парламентских партий Украины получила полное членство в ALDE. Соответствующее решение приняли представители либерал-демократических партий на заседании Совета объединения 18 ноября 2020 года.