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Нардеп "Голосу" Василенко очолила Бюро жінок-парламентарок Міжпарламентського союзу

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Київ, Четвер 27 травня 2021 12:47
Нардеп "Голосу" Василенко очолила Бюро жінок-парламентарок Міжпарламентського союзу Фото: Леся Василенко (oloszmin org)
Автор: РБК-Україна

Народна депутатка фракції "Голосу" Леся Василенко офіційно стала президентом Бюро жінок-парламентарок Міжпарламентського союзу (МПС). У цю міжпарламентську організацію входять парламенти багатьох країн світу.

Про це йдеться на сайті політсили.

Таку посаду в керівних органах МПС Україна посідає вперше.

За словами Василенко, призначення президентомБюро МПС сприятиме покращенню дипломатичних стосунків з парламентами інших країн, а також посилить голос України у світі з ключових міжнародних питань.

"Наступні два роки - велика можливість для нашої країни стати лідеркою у просуванні інклюзивного світового порядку денного та рівних можливостей для чоловіків і жінок", - прокоментувала Леся Василенко.

У своїй першій промові в якості президентки бюро жінок-парламентарок під час асамблеї МПС Леся Василенко звернула увагу парламентарів на необхідності врахування принципів гендерної рівності при розробці національних стратегій виходу з пандемії.

Зокрема, вона закликала парламенти всіх країн вдосконалити законодавство в питанні гендерної чутливості та скасувати дискримінаційні закони.

"Я маю честь вперше виступити перед Асамблеєю в якості президентки Бюро жінок-парламентарів МПС. У подоланні пандемії та розбудови кращого "завтра", ми повинні пам’ятати, що наслідки COVID-19 зовсім не гендерно-нейтральні. На передовій боротьби з пандемією 70% борців - це жінки. Водночас від наслідків пандемії найбільше постраждали також жінки. Понад 245 мільйонів жінок з усього світу стали жертвами домашнього насилля. Жінок найбільше серед тих, хто втратили роботу або були вимушені піти в неоплачуваний сектор економіки. В той самий час лише чверть депутатських мандатів та керівних посад у світі обіймають жінки", - заявила Василенко.

На її думку, якщо ми хочемо побудувати сильніший, витриваліший, безпечніший і екологічніший світ, ми як світова спільнота парламентарів маємо виконати такі 4 завдання:

  • посилити рівний доступ жінок і чоловіків до керівних посад в місцях прийняття рішень. Розподіл має бути 50/50 - не менше;
  • створити рівні умови економічного зростання. Для цього державні стратегії та програми мають забезпечувати інклюзивну систему соцзахисту та доступні послуги по догляду за дітьми;
  • парламенти повинні активізувати свої зусилля у боротьбі з насильством щодо жінок, у тому числі в Інтернеті. Ця тіньова пандемія має бути викорінена раз і назавжди;
  • парламенти мають стати прикладами гендерної рівності і інклюзивності. Рівні можливості для жінок і чоловіків парламентарів означають, що парламенти мають стати просторами, вільними від сексизму та стереотипів. Закони мають прийматись через призму рівності, а бюджети мають бути гендернозбалансованими.

Нагадаємо, раніше також повідомлялось, що партія "Голос" першою з парламентських партій України отримала повне членство в ALDE. Відповідне рішення прийняли представники ліберал-демократичних партій на засіданні Ради об'єднання 18 листопада 2020 року.

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