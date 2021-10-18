Нардеп Дунда считает необходимым вмешательство СНБО в ценообразование на газ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа во время ток-шоу "Большая пятница " на телеканале "Украина 24".

"Есть мародеры, которые, имея себестоимость добычи газа в 7-10 гривен за кубометр, пытаются его продавать по 35-40 гривен. СНБО должен рассмотреть этот вопрос и наложить санкции на мародеров, которые пытаются наживаться на людях и государстве в период военной агрессии", - сказал он.

По словам нардепа, ситуация, когда бизнес получает сверхприбыль, имея 300% рентабельности при продаже газа, во время энергетического кризиса ненормальна и требует вмешательства со стороны государства.

Дунда отметил, что по странному стечению обстоятельств, противниками оперативного вмешательства государства в кризисную ситуацию на рынке газа являются те же политики, которые агитировали и голосовали против закона об олигархах.