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Нардеп Дунда считает необходимым вмешательство СНБО в ценообразование на газ

Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает необходимым рассмотреть на Совете национальной безопасности и обороны вопрос ценообразования на рынке газа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа во время ток-шоу "Большая пятница" на телеканале "Украина 24".

"Есть мародеры, которые, имея себестоимость добычи газа в 7-10 гривен за кубометр, пытаются его продавать по 35-40 гривен. СНБО должен рассмотреть этот вопрос и наложить санкции на мародеров, которые пытаются наживаться на людях и государстве в период военной агрессии", - сказал он.

По словам нардепа, ситуация, когда бизнес получает сверхприбыль, имея 300% рентабельности при продаже газа, во время энергетического кризиса ненормальна и требует вмешательства со стороны государства.

Дунда отметил, что по странному стечению обстоятельств, противниками оперативного вмешательства государства в кризисную ситуацию на рынке газа являются те же политики, которые агитировали и голосовали против закона об олигархах.

Как сообщалось, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной раде обсуждается инициатива о временном запрете частным компаниям продавать газ украинской добычи по коммерческим ценам.

Арахамия отметил, что этот газ можно будет направить для нужд бюджетных организаций.

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