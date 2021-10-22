Нардеп Дунда просит Госпогранслужбу проверить наличие паспортов РФ у депутатов ОПЗЖ

"У меня нет сомнений, что у многих депутатов ОПЗЖ есть российские паспорта в заднем кармане", - сказал он.

По словам Дунды, запрос касается информации о пересечении депутатами ОПЗЖ границы с Россией за последние годы и какие паспорта они использовали для этого.

"После этого посмотрим, а они депутаты какой страны?" - заявил нардеп.

Дунда предполагает, что российские паспорта есть у большинства лидеров фракции: Сергея Левочкина, Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Вадима Рабиновича.

"Я понимаю, что у них эти паспорта для того, чтобы рано или поздно сбежать в Москву", - сказал он.