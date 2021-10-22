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Нардеп Дунда просит Госпогранслужбу проверить наличие паспортов РФ у депутатов ОПЗЖ

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Киев, Пятница 22 октября 2021 10:37
Нардеп Дунда просит Госпогранслужбу проверить наличие паспортов РФ у депутатов ОПЗЖ Фото: народный депутат Олег Дунда (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа”) направил в Государственную пограничную службу запрос с просьбой проверить наличие российских паспортов у членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня нет сомнений, что у многих депутатов ОПЗЖ есть российские паспорта в заднем кармане", - сказал он.

По словам Дунды, запрос касается информации о пересечении депутатами ОПЗЖ границы с Россией за последние годы и какие паспорта они использовали для этого.

"После этого посмотрим, а они депутаты какой страны?" - заявил нардеп.

Дунда предполагает, что российские паспорта есть у большинства лидеров фракции: Сергея Левочкина, Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Вадима Рабиновича.

"Я понимаю, что у них эти паспорта для того, чтобы рано или поздно сбежать в Москву", - сказал он.

Как сообщалось, Дунда считает, что при легализации двойного гражданства в Украине необходимо, на время оккупации Россией Крыма и части Донбасса, ограничить украинским гражданам с паспортами РФ право избираться и быть избранными, а также занимать государственные должности.

В конце января депутаты фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Дмитрий Микиша зарегистрировали законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".

Премьер Денис Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства, но не со страной-агрессором - Россией.

До этого, в своем выступлении в Стэнфорде президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за принятие законодательства о двойном гражданстве в Украине, однако отметил, что из-за внешней агрессии России, подход к этому вопросу не может быть универсальным.

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Олег Дунда
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