Нардеп Дунда просить Держприкордонслужбу перевірити наявність паспортів РФ у депутатів ОПЗЖ

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") направив до Державної прикордонної служби запит з проханням перевірити наявність російських паспортів у членів фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У мене немає сумнівів, що у багатьох депутатів ОПЗЖ є російські паспорти в задній кишені", - сказав він.

За словами Дунди, запит стосується інформації про перетин депутатами ОПЗЖ кордону з Росією за останні роки і які паспорти вони використовували для цього.

"Після цього подивимося, а вони депутати якої країни?" - заявив нардеп.

Дунда передбачає, що російські паспорти є у більшості лідерів фракції: Сергія Льовочкіна, Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Вадима Рабиновича.

"Я розумію, що у них ці паспорти для того, щоб рано чи пізно втекти до Москви", - сказав він.