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Нардеп Дунда просить Держприкордонслужбу перевірити наявність паспортів РФ у депутатів ОПЗЖ

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 10:37
Нардеп Дунда просить Держприкордонслужбу перевірити наявність паспортів РФ у депутатів ОПЗЖ Фото: народний депутат Олег Дунда (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") направив до Державної прикордонної служби запит з проханням перевірити наявність російських паспортів у членів фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У мене немає сумнівів, що у багатьох депутатів ОПЗЖ є російські паспорти в задній кишені", - сказав він.

За словами Дунди, запит стосується інформації про перетин депутатами ОПЗЖ кордону з Росією за останні роки і які паспорти вони використовували для цього.

"Після цього подивимося, а вони депутати якої країни?" - заявив нардеп.

Дунда передбачає, що російські паспорти є у більшості лідерів фракції: Сергія Льовочкіна, Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Вадима Рабиновича.

"Я розумію, що у них ці паспорти для того, щоб рано чи пізно втекти до Москви", - сказав він.

Як повідомлялося, Дунда вважає, що при легалізації подвійного громадянства в Україні необхідно, на час окупації Росією Криму та частини Донбасу, обмежити українським громадянам з паспортами РФ право обиратися і бути обраними, а також займати державні посади.

В кінці січня депутати фракції "Слуга народу" Олег Дунда, Олександр Аліксійчук, Дмитро Мікіша зареєстрували законопроект №4640 "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України".

Прем'єр Денис Шмигаль виступає за введення подвійного громадянства, але не з країною-агресором - Росією.

До цього, в своєму виступі в Стенфорді президент Володимир Зеленський заявив, що виступає за прийняття законодавства про подвійне громадянство в Україні, однак зазначив, що через зовнішню агресію Росії, підхід до цього питання не може бути універсальним.

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Олег Бунда
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