Нардеп Дунда просить Держприкордонслужбу перевірити наявність паспортів РФ у депутатів ОПЗЖ
Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") направив до Державної прикордонної служби запит з проханням перевірити наявність російських паспортів у членів фракції "Опозиційна платформа - За життя".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі телеканалу "Україна 24".
"У мене немає сумнівів, що у багатьох депутатів ОПЗЖ є російські паспорти в задній кишені", - сказав він.
За словами Дунди, запит стосується інформації про перетин депутатами ОПЗЖ кордону з Росією за останні роки і які паспорти вони використовували для цього.
"Після цього подивимося, а вони депутати якої країни?" - заявив нардеп.
Дунда передбачає, що російські паспорти є у більшості лідерів фракції: Сергія Льовочкіна, Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Вадима Рабиновича.
"Я розумію, що у них ці паспорти для того, щоб рано чи пізно втекти до Москви", - сказав він.
Як повідомлялося, Дунда вважає, що при легалізації подвійного громадянства в Україні необхідно, на час окупації Росією Криму та частини Донбасу, обмежити українським громадянам з паспортами РФ право обиратися і бути обраними, а також займати державні посади.
В кінці січня депутати фракції "Слуга народу" Олег Дунда, Олександр Аліксійчук, Дмитро Мікіша зареєстрували законопроект №4640 "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України".
Прем'єр Денис Шмигаль виступає за введення подвійного громадянства, але не з країною-агресором - Росією.
До цього, в своєму виступі в Стенфорді президент Володимир Зеленський заявив, що виступає за прийняття законодавства про подвійне громадянство в Україні, однак зазначив, що через зовнішню агресію Росії, підхід до цього питання не може бути універсальним.