Нардеп Дунда предлагает восстановить госвещание
Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает восстановить институт государственного теле- и радиовещания, чтобы противостоять информационной агрессии со стороны России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Facebook.
"Только у государства Украина нет ни одного своего канала, и оно не может влиять на другие СМИ ради безопасности страны", - считает нардеп.
По мнению Дунды, необходимо создать мощный государственный продюсерский центр, который будет выступать заказчиком национального контента у независимых производителей и предоставить ему фиксированное эфирное время на центральных и региональных теле- и радиоканалах.
"Смена правил игры на информационном поле становится уже вопросом выживания страны", - пишет нардеп.
Кроме этого, государственный информконцерн должен выступать заказчиком контента, который СМИ смогут покупать самостоятельно на принципах конкуренции.
Дунда добавил, что соответствующий законопроект уже находится на стадии разработки и будет внесен в Верховную раду в 2022 году.
Как сообщалось, законом от 17 апреля 2014 года "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" предусмотрено образование Национальной общественной телерадиокомпании Украины на базе государственной телерадиокомпании.
Первый сезон Украинского радио в формате общественного вещания начался в сентябре 2017 года, а новый телевизионный сезон на канале UA: Первый - в октябре 2017 года.