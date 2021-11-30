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Нардеп Дунда предлагает восстановить госвещание

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 13:05
Нардеп Дунда предлагает восстановить госвещание Фото: народный депутат Олег Дунда (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает восстановить институт государственного теле- и радиовещания, чтобы противостоять информационной агрессии со стороны России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Facebook.

"Только у государства Украина нет ни одного своего канала, и оно не может влиять на другие СМИ ради безопасности страны", - считает нардеп.

По мнению Дунды, необходимо создать мощный государственный продюсерский центр, который будет выступать заказчиком национального контента у независимых производителей и предоставить ему фиксированное эфирное время на центральных и региональных теле- и радиоканалах.

"Смена правил игры на информационном поле становится уже вопросом выживания страны", - пишет нардеп.

Кроме этого, государственный информконцерн должен выступать заказчиком контента, который СМИ смогут покупать самостоятельно на принципах конкуренции.

Дунда добавил, что соответствующий законопроект уже находится на стадии разработки и будет внесен в Верховную раду в 2022 году.

Как сообщалось, законом от 17 апреля 2014 года "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" предусмотрено образование Национальной общественной телерадиокомпании Украины на базе государственной телерадиокомпании.

Первый сезон Украинского радио в формате общественного вещания начался в сентябре 2017 года, а новый телевизионный сезон на канале UA: Первый - в октябре 2017 года.

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Олег Дунда
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