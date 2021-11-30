ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нардеп Дунда пропонує відновити держмовлення

Новость на русском →
Київ, Вівторок 30 листопада 2021 13:05
Нардеп Дунда пропонує відновити держмовлення Фото: народний депутат Олег Дунда (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") пропонує відновити інститут державного теле- та радіомовлення, щоб протистояти інформаційній агресії з боку Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа у Facebook.

"Тільки держава не має жодного свого каналу, і вона не може впливати на інші ЗМІ заради безпеки країни", - вважає нардеп.

На думку Дунди, необхідно створити потужний державний продюсерський центр, який виступатиме замовником національного контенту у незалежних виробників та надасть йому фіксований ефірний час на центральних та регіональних теле- та радіоканалах.

"Зміна правил гри на інформаційному полі вже стає питанням виживання країни", - пише нардеп.

Окрім цього, державний інформконцерн має виступати замовником контенту, який ЗМІ зможуть купувати самостійно за принципами конкуренції.

Дунда додав, що відповідний законопроект вже перебуває на стадії розробки та буде внесений до Верховної ради у 2022 році.

Як повідомлялося, законом від 17 квітня 2014 року "Про Громадське телебачення та радіомовлення України" передбачено утворення Національної громадської телерадіокомпанії України на базі державної телерадіокомпанії.

Перший сезон Українського радіо у форматі громадського мовлення розпочався у вересні 2017 року, а новий телевізійний сезон на каналі UA: Перший - у жовтні 2017 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Бунда
NEWS
Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду
Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни