Нардеп Дунда намерен подать альтернативный законопроект о двойном гражданстве

"Раз уж мы решили сдвинуть эту глыбу по вопросам множественного гражданства, то стоит использовать прогрессивные практики развитых стан, мы же все-таки в ЕС собрались", - пишет он.

Дунда назвал проблемные моменты поданных президентом законопроектов о двойном гражданстве в Украине.

"…президентские законопроекты, к сожалению, оказались противоречивы и местами слабы. Те, кто готовил эти законопроекты для президента, однозначно однобоко подошли к вопросу и как-то достаточно странно установили запреты", - написал он.

По мнению депутата, в законопроектах присутствует необоснованная дискриминация граждан Украины по принципу наличия паспорта иностранного государства.

В частности, запрещается занимать должности руководителей вузов, быть нотариусами, помощниками нотариусов, устроиться на какую-либо должность в государственною структуру, быть представителями политических партий, быть наблюдателями на избирательных участках.

"Наши граждане с иностранными паспортами фактически исключаются из социальной жизни, соответственно и из политической тоже. Не думаю, что наша украинская диаспора будет в восторге", - написал он.

Кроме этого, существует запрет на избрание депутатом местных советов, при наличии иностранного гражданства, а на депутатов Верховной рады такой запрет не распространяется.

Также, по мнению Дунды, в поданных законопроектах полностью отсутствует стройная, четкая государственная система контроля за получением гражданами Украины паспортов других стран.

Помимо этого, нардеп считает, что в нормативных актах не предусмотрены предохранители по отношению к государству-агрессору за использование своих паспортов, как инструмента влияния.

Дунда также отметил, что сотрудники Офиса президента не учтены в законопроекте и не будут контролироваться на предмет наличия у них иностранного гражданства.

Нардеп отметил, что это только основные "узкие места" в законопроектах и кроме них существуют более мелкие проблемные моменты.

"Оптимизм в наличии голосов в ВР для их принятия - отсутствует", - резюмирует он.

По мнению Дунды, легализация множественного гражданства - это не философия тотальных запретов, а баланс и равные правила для всех, с обязательными четкими предохранители для госбезопасности от государства-агрессора.