Нардеп Безгін в 2020 році видав довіреність на розпорядження майном в Криму депутату від "Єдиної Росії"

Видання відзначає, що нардеп народився та тривалий час жив у Криму до початку російської агресії, але потім окуповану територію не відвідував.

15 жовтня 2020-го року Безгін видав довіреність на розпорядження часткою в нерухомому майні, а саме у квартирі АР Крим, місто Євпаторія, вулиця "60 років Жовтня", будинок 26, кв. 160 на ім’я своєї рідної тітки Герасимової Галини Віталіївни.

Згідно з офіційними даними РФ, Герасімова на момент укладання довіреності та по цей день є депутатом державної ради окупаційної адміністрації Крим від правлячої путінської партії "Єдина Росія", та обіймає посаду заступника голови комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування.

Як додає видання, співробітництво у будь-яких формах з державними зрадниками та російською агентурою під час війни неприпустимо для громадян України. Це порушення закону:

стаття 111-1. Колабораційна діяльність - встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України;

стаття 436-2. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, відзначає видання.

Нагадаємо, Безгін також є членом Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України.