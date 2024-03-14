Наразі немає умов для застосування ядерної зброї, - голова МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Я не думаю, що нині ми бачимо умови для застосування ядерної зброї, якщо ми маємо на увазі війну в Україні", - заявив він.

Ядерні погрози Путіна

Російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистам заявив, що Росія готова технічно до ядерної війни.

При цьому Путін пригрозив ядерною зброєю Україні та Заходу, якщо США відправлять війська до України. Диктатор заявив, що Росія розглядатиме такий крок як ескалацію війни.

Росія володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок. ЗМІ з'ясували, скільки ядерної зброї в Росії та хто ним керує.

29 лютого Путін також погрожував країнам Заходу російською ядерною зброєю. Він хвалився конкретними видами озброєнь, які розробили в Росії.

Більш детально про висловлювання Путіна - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.