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Наражаєте на небезпеку: українцям нагадали, чому не можна користуватись телефоном за кермом

Ілюстративне фото: українцям нагадали, чому не можна користуватись телефоном за кермом (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні водіям заборонено розмовляти по телефону, перебуваючи за кермом. За передбачено штраф або позбавлення водійських прав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

У поліції нагадали, що за користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук передбачено штраф. Його розмір становить 510 гривень.

Користування телефоном може призвести до небезпечних ситуацій. Зокрема, на швидкості 50 км/год водій, що відволікається принаймні на дві секунди на розмови мобільним телефоном або написання повідомлення, проїжджає "наосліп" 28 метрів дороги.

"Закликаємо вас не користуватися телефоном за кермом, адже практично всі водії схильні до ефекту перемикання уваги з керування автомобілем на розмову. Увага концентрується на смузі руху, а навколишня інформація ігнорується", - розповіли правоохоронці.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, в яких випадках представники поліції мають право вимагати від водіїв зупинити транспортний засіб та як саме вони мають повідомити людину за кермом про необхідність зупинитися.

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