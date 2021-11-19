Наращивание войск возле Украины. Генсек НАТО обратился к России

В НАТО продолжают комментировать увеличение военной техники России у украинских границ. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенгберг обратился к Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАТО.
Он призвал Россию продемонстрировать прозрачность по наращиванию войск у границ Украины.
"Мы также видим большую и необычную концентрацию российских войск у границ Украины. Крайне важно, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность по наращиванию своей военной мощи, обеспечила деэскалацию и снизила напряженность", - сказал он.
НАТО внимательно следит за ситуацией и продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку, добавил генсек.