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У напрямку Києва летять "Кинджали", - КМВА

Фото: Кинджали летять в напрямку Києва (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська під час ракетної атаки випустили в напрямку Києва гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника КМВА Сергія Попка.

"Кинджали в напрямку Києва", - йдеться в повідомленні.

Ракетна атака на Київ

Вранці 2 січня Київ зазнав другого за кілька днів масованого ракетного удару. У кількох районах столиці зникло світло і водопостачання. 

Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку.

В Оболонському районі рештки впали на територію складських приміщень.

У Голосіївському районі падіння  на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця.

Попередньо зафіксовано падіння решток і в Святошинському районі.

У Печерському районі зафіксовано ще падіння решток на житловий будинок. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місця викликів, йдеться в повідомленні КМВА.

Обстріл Києва 29 грудня

Нагадаємо, 29 грудня Росія влаштувала наймасштабнішу атаку по території України з початку вторгнення. За кілька годин випустили 158 ракет різних типів, а також ударні дрони-камікадзе. Зокрема, у небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Станом на 1 січня у столиці виявили вже 29 загиблих людей.

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