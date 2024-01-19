Напруженість у Червоному морі викличе псування та зростання цін на продукти, - Bloomberg

Судна, завантажені продовольством, уникають атак хуситів на ключовому водному шляху, пливучи навколо Африки, що є довшим і дорогим маршрутом. Але на відміну від вантажів газу, нафти і споживчих товарів, які також постраждали, більш тривалі терміни доставки можуть призвести до того, що продукти харчування, що швидко псуються, не будуть продаватися.

Це лякає промисловість. Італійські експортери побоюються, що ківі та цитрусові зіпсуються у дорозі, китайський імбир дорожчає, а деякі вантажі африканської кави ненадовго затримали.

Хоча вплив поки що обмежений, це нагадування про те, наскільки крихкими можуть бути ланцюжки постачання продовольства. Якщо збої посиляться, вони можуть зупинити падіння цін на продукти харчування.

Фрукти, зерно та кава

"Тут все у програші", - сказав Нітін Агравал, керуючий директор Euro Fruits, великого експортера індійського винограду. Компанія зазвичай відправляє вантажі до Європи через Червоне море, але тепер використовує більш довгий маршрут, який більш ніж у чотири рази збільшує вартість фрахту та подвоює час транзиту.

Це означає, що якість винограду постраждає, і це зробить його дорожчим для споживачів, сказав Агравал. За даними Європейської асоціації свіжих продуктів Freshfel, Європейський Союз загалом покладається на Індію у виробництві приблизно сьомої частини свого столового винограду та понад 35% на піку врожаю у березні-квітні.

Італійські експортери, які продають сільськогосподарську продукцію до Азії на суму близько 4,4 млрд доларів, стурбовані тим, що переміщення Африкою зашкодить свіжості та збільшить вартість фруктів, таких як яблука, ківі та цитрусові.

За даними CELCAA, яка представляє торговців агропродовольчою продукцією, проблеми з доставкою також викликають стурбованість щодо європейського експорту таких продуктів, як свинина, молочні продукти та вино, а також імпорту чаю, спецій та птиці – хоча ступінь впливу не зрозумілий. За даними компанії Kpler, в останні тижні кораблі, що перевозили близько 1,6 млн тонн зерна і прямували до Суецького каналу, були перенаправлені на інші маршрути. Більшість цього врожаю буде відправлено до Китаю та Південно-Східної Азії.

Британський продуктовий гігант Tesco Plc попередив, що перебої в доставці можуть призвести до інфляції на деякі товари, і J. Sainsbury Plc працює з урядом, щоб впоратися із затримками. Ціни на новий імбир на ринку Нью-Спіталфілдс у Східному Лондоні з грудня підскочили більш ніж на третину.

Деякі трейдери затримували навіть вантажі. Британський імпортер кави Mercanta ненадовго призупинив навантаження у Східній Африці, очікуючи на роз'яснення за маршрутом, яким йдуть перевізники.

Незважаючи на те, що компанія прийняла рішення відновити навантаження, будь-які затримки сповільнять продажі до Європи, в той час як постачання до Америки також стикаються з обмеженнями, зокрема через Панамський канал.

На такі країни як Уганда і В'єтнам припадає велика частка європейського імпорту кави, а Червоне море є найважливішою артерією для цієї торгівлі.

Экспорт из Украины

Как заявил министр аграрной политики Николай Сольский, ситуация в Красном море привела к замедлению украинского сельскохозяйственного экспорта в январе 2024 года на 20%. По его словам, часть нашего экспорта шла и идет через Красное море Азию, в Китай и в восточною Африки, поэтому движение судов сильно замедлилось

Нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море вынудили многие компании перенаправить грузы в обход Африки, что привело к увеличению времени и затрат в пути.

Хуситы, поддерживающие Иран, заявляют, что действуют в знак солидарности с палестинцами во время продолжающейся войны Израиля с Сектором Газа.