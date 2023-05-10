Напружена ситуація: Залужний відмовився від участі у конференції НАТО навіть по відеозв'язку

За його словами, Залужний відмовився брати участь навіть у режимі відеоконференції, пославшись на напружену оперативну обстановку в Україні.

"Вчора я отримав листа від українського командувача, нашого друга генерала Валерія Залужного, про те, що його участь навіть за допомогою відеозв'язку неможлива через складну оперативну ситуацію у відображенні російської агресії", - сказав адмірал.

Бауер повідомив, що підготовку українського контрнаступу представників країн НАТО проінформує військовий представник України у Брюсселі.

При цьому він зазначив, що Росія перебуває на 15-му місяці війни, яка мала тривати три дні. "Голіаф хитається, тому що Давид продемонстрував виняткову стійкість та тактичну майстерність", - сказав він.