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Напружена ситуація: Залужний відмовився від участі у конференції НАТО навіть по відеозв'язку

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com.GeneralStaff.ua)
Автор: Олександр Білоус

Запитання України домінуватиме на сьогоднішньому засіданні військового комітету НАТО на рівні начальників генштабів. Проте головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не братиме участі в ньому.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО британський адмірал Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

За його словами, Залужний відмовився брати участь навіть у режимі відеоконференції, пославшись на напружену оперативну обстановку в Україні.

"Вчора я отримав листа від українського командувача, нашого друга генерала Валерія Залужного, про те, що його участь навіть за допомогою відеозв'язку неможлива через складну оперативну ситуацію у відображенні російської агресії", - сказав адмірал.

Бауер повідомив, що підготовку українського контрнаступу представників країн НАТО проінформує військовий представник України у Брюсселі.

При цьому він зазначив, що Росія перебуває на 15-му місяці війни, яка мала тривати три дні. "Голіаф хитається, тому що Давид продемонстрував виняткову стійкість та тактичну майстерність", - сказав він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що остаточного плану контрнаступу Збройних сил України ще не затверджено. За його словами, є кілька варіантів, і всі вони в роботі.

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