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Направлялись из России в ЕС. На границе Украины задержали нелегалов из Афганистана

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Луганск, Пятница 23 июля 2021 16:22
Направлялись из России в ЕС. На границе Украины задержали нелегалов из Афганистана Фото: СБУ задержала афганцев которые направлялись из России в ЕС (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ блокировала международный канал нелегальной транспортировки иностранцев в ЕС, среди которых большинство оказались выходцами из Афганистана. Правоохранители задержали несколько групп.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно данным правоохранителей, 4 группы иностранцев прошли через территорию РФ в Украину, где организаторы нелегальной схемы обещали им перевозку в ЕС. Первую группу иностранцев СБУ задержала в одной из "перевальных" квартир в Северодонецке, остальные три группы - в приграничных районах Луганщины. Всего в ЕС пытались попасть 35 иностранцев.

"Решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев в страну происхождения", - отмечает пресс-служба СБУ.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины, организаторам нелегальной схемы транспортировки иностранцев грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

Фото: СБУ задержала афганцев которые направлялись из России в ЕС (ssu.gov.ua)

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