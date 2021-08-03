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Напоминает ранний прыжок Falcon9: Китай завершил тестирование маленькой ракеты Nebula M-1

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Китай, Вторник 03 августа 2021 17:57
Напоминает ранний прыжок Falcon9: Китай завершил тестирование маленькой ракеты Nebula M-1 Фото: Китай успешно испытал маленькую ракету Nebula M-1 (dbaspace.com)
Автор: Сергей Пышкин

Китайская компания Deep Blue Aerospace сообщила об успешном запуске маленькой ракеты Nebula-M. Аппарат продержался в воздухе на высоте около 10 метров и плавно приземлился на землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spacenews.

Известно, что ракета высотой 7,3 метра оборудована двигателем, который работает на керосине и жидком кислороде. Соответствующее оборудование также используется и в Nebula-1 - ракете, которую Китай планирует использоваться для доставки груза на солнечную-синхронную орбиту.

Интересно, что непродолжительные зависания в воздухе, компания сравнила с разработкой и тестированием ракеты Falcon 9, принадлежащая SpaceX.

Как отметил представитель компании, ракетный двигатель для Nebula-M был изготовлен благодаря технологиям 3D-печати. В ближайшее время ожидаются тестовые полеты аппарата на высоте 100 метров.

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