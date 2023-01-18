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"Наполі" в серії пенальті вилетів із Кубка Італії від аутсайдера Серії А: відео

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Неаполь, Середа 18 січня 2023 09:27
"Наполі" в серії пенальті вилетів із Кубка Італії від аутсайдера Серії А: відео Фото: "Кремонезе" пробився у чвертьфінал турніру (sportdelsud.it)
Автор: Антон Федорців

Беззаперечний лідер національного чемпіонату "Наполі" вибув із розіграшу Кубка Італії, програвши матч 1/8 фіналу скромному "Кремонезе".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Кубок Італії, 1/8 фіналу

"Наполі" – "Кремонезе" – 2:2 (пенальті – 4:5)

Голи: Жуан, 33, Сімеоне, 36 – Пікель, 18, Афена-Г'ян, 87

Вилучення: Сернікола, 100 (К, друга жовта картка)

"Тигри" несподівано вийшли вперед на 18-й хвилині, коли Пікель на дальній стійці замкнув простріл Окереке. Неаполітанці відповіли двома голами ще до перерви. Спершу Жуан Жезус на добиванні головою проштовхнув м'яч за лінію воріт гостей, а потім Сімеоне після навісу Дзербіна теж головою підправив сферу в дальній кут.

Тим не менше, під завісу зустрічі "Кремонезе" зумів перевести гру в овертайм. Це вихованець "Роми" Афена-Г'ян виграв верхову дуель під час флангової подачі та головою пробив у дальній кут воріт Мерета. У додатковий час "Кремонезе" ще й залишився у меншості, але дотягнув до серії пенальті.

Там вирішальним став промах хавбека "Наполі" Лоботки. Натомість "тигри" всі 5 спроб успішно реалізували та сенсаційно пробилися в чвертьфінал турніру. Там вони зустрінуться з "Ромою", яка раніше мінімально здолала "Дженоа".

"Партенопейці" ж зосередяться на Серії А та Лізі чемпіонів. У чемпіонаті команда Лучано Спаллетті оформила вже 9 очок переваги над другим "Міланом", а в 1/8 фіналу головного єврокубка протистоятиме "Айнтрахту" з Франкфурта. Плей-офф розпочнеться у лютому.

До слова, раніше "Наполі" розгромив "Ювентус" у Серії А з дублем Осімхена.

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