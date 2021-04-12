НАПК взялось за проверку деклараций Зеленского и Шмыгаля
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) взялось за проверку деклараций президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля. Это плановая проверка.
Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.
Сообщается, что на сегодня в полной проверке находятся декларации президента, премьера, 15 министров и четырех судей КСУ. Большую часть взяли в проверку, поскольку из-за решения КСУ не удалось завершить ее в 2020 году.
Полная проверка деклараций происходит на основании высокой должности декларанта или заявлений от граждан или СМИ о возможных недостоверных сведениях в декларации. Полная проверка может продлится 120 дней.
На прошлой неделе в проверку также взяли декларации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьера Михаила Федорова, министра здравоохранения Максима Степанова и других.
Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины на этой может открыть производство из-за своего же решения о признании неконституционной статьи о УК о недостоверном декларировании.
Кампания по декларированию завершилась в марте.