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НАПК взялось за проверку деклараций Зеленского и Шмыгаля

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 14:37
НАПК взялось за проверку деклараций Зеленского и Шмыгаля Фото: Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) взялось за проверку деклараций президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля. Это плановая проверка.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

Сообщается, что на сегодня в полной проверке находятся декларации президента, премьера, 15 министров и четырех судей КСУ. Большую часть взяли в проверку, поскольку из-за решения КСУ не удалось завершить ее в 2020 году.

Полная проверка деклараций происходит на основании высокой должности декларанта или заявлений от граждан или СМИ о возможных недостоверных сведениях в декларации. Полная проверка может продлится 120 дней.

На прошлой неделе в проверку также взяли декларации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьера Михаила Федорова, министра здравоохранения Максима Степанова и других.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины на этой может открыть производство из-за своего же решения о признании неконституционной статьи о УК о недостоверном декларировании.

Кампания по декларированию завершилась в марте.

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