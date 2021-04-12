НАПК взялось за проверку деклараций Зеленского и Шмыгаля

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) взялось за проверку деклараций президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля. Это плановая проверка.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК .

Сообщается, что на сегодня в полной проверке находятся декларации президента, премьера, 15 министров и четырех судей КСУ. Большую часть взяли в проверку, поскольку из-за решения КСУ не удалось завершить ее в 2020 году.

Полная проверка деклараций происходит на основании высокой должности декларанта или заявлений от граждан или СМИ о возможных недостоверных сведениях в декларации. Полная проверка может продлится 120 дней.

На прошлой неделе в проверку также взяли декларации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьера Михаила Федорова, министра здравоохранения Максима Степанова и других.