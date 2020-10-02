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НАПК вызывает троих экс-нардепов для объяснений по декларациям

Украина, Пятница 02 октября 2020 13:42
НАПК вызывает троих экс-нардепов для объяснений по декларациям
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Национальное агентство по предотвращению коррупции вызывает трех бывших депутатов Верховной рады. НАПК выявило, что они несвоевременно подали декларации.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Три народных депутата VIІI созыва несвоевременно подали декларации. В связи с этим их неоднократно вызывали для дачи пояснений, однако до сих пор эти лица не являлись в НАПК", - указано в сообщении.

Таким образом, в понедельник, 5 октября, ведомство приглашает для дачи объяснений:

  • Семена Семенченко - в 9:00;
  • Дениса Силантьева - в 12:00;
  • Валентина Нечипоренко - в 14:00.

До обнародования информации экс-парламентариев пригласили официальным письмом НАПК.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою отставку из-за несвоевременного информирования им НАПК об изменениях в имущественном состоянии его семьи. Он подчеркнул, что это стало результатом ошибки и не является основанием для его отставки с поста главы государства.

Как писало РБК-Украина, агентство выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, материалы должны были передать в суд.

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