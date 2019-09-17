НАПК выявило нарушения в декларации Таруты

Фото: Сергей Тарута (facebook.com/osnovaparty)

НАПК нашли недостоверные сведения в декларации нардепа на сумму 5,3 млн гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверные сведения в декларации народного депутата Сергея Таруты за 2016 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что Тарута, подавая декларацию за 2016 год, недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащей ему на праве собственности, и полученный им доход. Еще один земельный участок нардеп не задекларировал вообще.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2016 составляет более 5,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

О выявленных правонарушениях НАПК направил выводы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК выявило нарушения в декларации и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака. Чиновник указал недостоверные данные на сумму 189,2 тыс. гривен.

Также РБК-Украина писало, что в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова были выявлены недостоверные сведения на сумму 7,6 млн гривен и более 1 млн гривен соответственно.