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НАПК внесло предписание Сытнику

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 11:28
Фото: Артем Сытник (flickr.com/nab_ukr)
Фото: Артем Сытник (flickr.com/nab_ukr)

Предписание Сытнику внесли за невыполнение требований НАПК должностными лицами НАБУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику за невыполнение законных требований агентства должностными лицами бюро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Как сообщается, НАПК получило заявления адвокатов судей Окружного административного суда Киева, в которых сообщается о возможном нарушении детективом НАБУ Панайотовым Е.А. и руководителем Головного подразделения детективов Калужинским А.В. требований закона о предотвращении коррупции. Данные лица по распоряжению своего руководителя начали досудебное расследование в уголовных производствах в отношении судей указанного суда.

"По мнению заявителей, осуществляя внесение указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований, обеспечивая организацию и проведение досудебного расследования по уголовным делам, указанные должностные лица действовали в условиях конфликта интересов, поскольку руководствовались личными мотивами, связанными с отказом судей Окружного административного суда города Киева предоставить информацию по запросам НАБУ и желанием осуществить давление на судей для достижения более лояльной позиции по вопросам сотрудничества с НАБУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, НАПК неоднократно обращалось к НАБУ с запросами о предоставлении информации по указанному делу, но представители Управления внутреннего контроля НАБУ Осипчук Р.С. и Юпатин М.А. не выполнили требования НАПК и не предоставили соответствующую информацию и документы.

Так, НАПК внесло предписание Сытнику о предоставлении запрашиваемой информации и проведении служебного расследования по обстоятельствам нарушения Осипчуком и Юпатиным норм закона.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский районный суд города Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) открыть дело относительно Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) относительно вмешательство в деятельность судебных органов. Дело касается вмешательства НАБУ в деятельность Окружного админсуда Киева.

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Теги публикации: НАБУ, Артем Сытник, НАПК  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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