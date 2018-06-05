Припис Ситнику внесено за невиконання вимог НАЗК посадовими особами НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис директору Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артему Ситнику за невиконання законних вимог агентства посадовими особами бюро. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК.

Як повідомляється, НАЗК отримало заяви адвокатів суддів Окружного адміністративного суду Києва, у яких повідомляється про можливе порушення детективом НАБУ Панайотовим Є.О. та керівником Головного підрозділу детективів Калужинським А.В. вимог закону про запобігання корупції. Дані особи за наказом свого керівника розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно суддів вказаного суду.

"На думку заявників, здійснюючи внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, забезпечуючи організацію та проведення досудового розслідування у кримінальних справах, зазначені посадові особи діяли в умовах конфлікту інтересів, оскільки керувались особистими мотивами, пов’язаними з відмовою суддів Окружного адміністративного суду міста Києва надати інформацію за запитами НАБУ та бажанням здійснити тиск на суддів задля досягнення більш лояльної їх позиції до питань співпраці з НАБУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, НАЗК неодноразово зверталось до НАБУ з запитами щодо надання інформації по вказаній справі, але представники Управління внутрішнього контролю НАБУ Осипчук Р.С. та Юпатін М.О. не виконали вимоги НАЗК та не надали відповідну інформацію та документи.

Так, НАЗК внесло припис Ситнику щодо надання запитуваної інформації та проведення службового розслідування за обставинами порушення Осипчуком та Юпатіним норм закону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський районний суд міста Києва зобов’язав Генеральну прокуратуру України (ГПУ) відкрити справу щодо Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо втручання в діяльність судових органів. Справа стосується втручання НАБУ в діяльність Окружного адмінсуду Києва.