НАПК внесло предписание главе Госавиаслужбы

Фото: Александр Бильчук (УНИАН)

Также агентство внесло предписание руководителю Полтавского облсовета

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписания главе Государственной авиационной службы Украины Александру Бильчуку и руководителю Полтавского областного совета Александру Биленькому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, предписание Бильчуку внесено в отношении государственного инспектора по авиационному надзору за безопасностью авиации отдела сертификации субъектов аэропортовой деятельности департамента авиационных перевозок, аэропортов и международного сотрудничества Государственной авиационной службы Украины Анатолия Братуса. Указано, что инспектор не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов.

"Совершил действия в условиях реального конфликта интересов, вызванного участием в проведении сертификационного обследования ООО "Балтик Граунд Сервис ЮА", где работал его сын", - говорится в сообщении.

В связи с этим НАПК требует провести служебное расследование, а также рассмотреть вопрос об отмене акта сертификационного обследования и, как следствие, решения о выдаче ООО "Балтик Граунд Сервис ЮА" сертификата соответствия на вид деятельности: авиатопливообеспечения авиационных перевозок и работ (заправка воздушных судов авиатопливом) в международном аэропорту "Одесса".

Кроме того, по результатам внеплановой проверки внесено предписание главе Полтавского облсовета Александру Биленькому об инициировании проведения служебного расследования.

НАПК требует проведения расследования, чтобы выявить причины и условия, способствовавшие нарушению Полтавски облсоветом запрета, установленного частью первой статьи 54 закона "О предотвращении коррупции". А именно речь идет о получении облсоветом от физических лиц безвозмездно правовых услуг.

Напомним, НАПК внесло предписание и.о. главы Государственной службы занятости Валерию Ярошенко в отношении директора Сумского областного центра занятости Владимира Пидлисного из-за конфликта интересов.

Как писало РБК-Украина ранее, агентство также внесло предписания главам Николаевского и Днепропетровского областных советов.