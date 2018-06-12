Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

НАЗК внесло припис Насалику

НовиниПолітика    12.06.2018 - 09:52
Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)
Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

Приписи внесено стосовно Антона Чередниченка, Олександра Тертишника та Сергія Надала

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення ще 3 приписів про порушення вимог антикорупційного законодавства. Про це йдеться у повыдомленны прес-служби НАЗК.

Як повідомляється, внесено припис міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику стосовно в.о. директора Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології Антона Чередниченка.

"Встановлено, що в.о. директора інституту повідомив Міненерговугілля про наявність потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною, однак керівником органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення його з посади, не було прийнято рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог статті 28 Закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що припис голові Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимиру Лапі внесено стосовно колишнього керівника ГУ Держспоживслужби в Харківській області Олександра Тертишника.

"Будучи поінформованим про роботу в органі двох рідних сестер та про ризик виникнення зумовленого цими обставинами конфлікту інтересів, Олександр Тертишник не вжив заходів для запобігання такому конфлікту підлеглої особи. Натомість керівник територіального органу своїми діями фактично створив умови для виникнення у однієї з цих осіб потенційного конфлікту інтересів, тимчасово визначивши її в.о. начальника ГУ Держспоживслужби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у зв’язку з порушенням вимог частини четвертої статті 12 Закону внесено припис керівнику виконавчого комітету Тернопільської міської ради Сергію Надалу. На неодноразові запити Національного агентства міськрада не надала інформацію та документи стосовно можливих порушень депутатами ради вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо, раніше НАЗК на своєму засіданні ухвалило рішення про внесення припису керівнику Державного управління справами Івану Куцику щодо директора державного підприємства "Центр-сервіс" Лідії Лисимовій.

У Раді уклали меморандум з громадськістю про співпрацю щодо протидії корупції В Україні корупція отруїла всі сфери суспільного життя, - Парубій
Теги публікації: коррупция, НАБУ, НАПК  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся