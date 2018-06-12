НАЗК внесло припис Насалику

Приписи внесено стосовно Антона Чередниченка, Олександра Тертишника та Сергія Надала

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення ще 3 приписів про порушення вимог антикорупційного законодавства. Про це йдеться у повыдомленны прес-служби НАЗК.

Як повідомляється, внесено припис міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику стосовно в.о. директора Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології Антона Чередниченка.

"Встановлено, що в.о. директора інституту повідомив Міненерговугілля про наявність потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною, однак керівником органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення його з посади, не було прийнято рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог статті 28 Закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що припис голові Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимиру Лапі внесено стосовно колишнього керівника ГУ Держспоживслужби в Харківській області Олександра Тертишника.

"Будучи поінформованим про роботу в органі двох рідних сестер та про ризик виникнення зумовленого цими обставинами конфлікту інтересів, Олександр Тертишник не вжив заходів для запобігання такому конфлікту підлеглої особи. Натомість керівник територіального органу своїми діями фактично створив умови для виникнення у однієї з цих осіб потенційного конфлікту інтересів, тимчасово визначивши її в.о. начальника ГУ Держспоживслужби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у зв’язку з порушенням вимог частини четвертої статті 12 Закону внесено припис керівнику виконавчого комітету Тернопільської міської ради Сергію Надалу. На неодноразові запити Національного агентства міськрада не надала інформацію та документи стосовно можливих порушень депутатами ради вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо, раніше НАЗК на своєму засіданні ухвалило рішення про внесення припису керівнику Державного управління справами Івану Куцику щодо директора державного підприємства "Центр-сервіс" Лідії Лисимовій.