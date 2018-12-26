В НАПК скрывают результаты проверок Смолия и Павелко, - Соломатина

Фото: Анна Соломатина (pravo.ua)

НАПК не рассматривает нарушения в декларациях Смолия и Павелко

Результаты проверок председателя Национального банка Якова Смолия и народного депутата Андрея Павелко пытаются скрыть. Об этом заявила экс-глава департамента финконтроля Нацагентства по предотвращению коррупции Анна Соломатина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"А. Мангул - глава НАПК пытается похоронить результаты проверок Я. Смолия - главы НБУ и А. Павелко - председателя бюджетного комитета ВРУ. Еще 12 декабря мы с коллегами обнародовали документы, свидетельствующие о завершении НАПК полных проверок деклараций четырех высокопоставленных чиновников", - написала она.

По словам Соломатиной, вопрос в отношении Рафальского и Геллера были в ту же пятницу, 14 декабря, рассмотрены на заседании НАПК, что можно считать "маленькой победой".

"Однако результаты проверки деклараций нынешнего председателя НБУ Якова Смолия и скандально известного председателя Бюджетного комитета Андрея Павелко, которые осуществляют непосредственное руководство бюджетной и финансовой системой Украины и в отношении которых выявлены наиболее вопиющие коррупционные нарушения, ни 14 декабря 2018 г., ни 21 декабря 2018 г. НАПК так и не рассмотрены", - написала она.

"В том, что все необходимые документы по Смолию и Павелко уже давно завизированы руководителями соответствующих подразделений НАПК и готовы к рассмотрению, все желающие могут убедиться и лично ознакомиться с результатами проверок по ссылке. От работников НАПК стало известно, что Александр Мангул лично снял с рассмотрения и исключил эти вопросы с повестки дня заседания НАПК 21 декабря, якобы для дополнительного изучения материалов", - написала она.

На самом же деле, по мнению Соломатиной, это паническая попытка оттянуть неотвратимое привлечение топ-коррупционеров к ответственности.

"Господин Мангул, опомнитесь! Начните выполнять закон, а не покрывать власть предержащих! Решение по Я.Смолию и А. Павелко должны быть рассмотрены на заседании НАПК 28 декабря 2018 года. Призываю народных депутатов, журналистов и общественных активистов присоединиться к нашим требованиям, относительно немедленного рассмотрения решений и соответственно до передачи дел в НАБУ", - написала Соломатина.