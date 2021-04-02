НАПК проверит правдивость деклараций членов НКРЭКУ, - нардеп

"Сейчас рабочая группа ВСК анализирует декларации членов комиссии и ее руководителя. Подробный отчет относительно происхождения задекларированного имущества будет готов в ближайшие дни. Параллельно инициировали проверку деклараций чиновников НКРЭКУ в Национальном агентстве по противодействию и предотвращению коррупции", - сообщил Наливайченко.

В частности ВСК проверяет обстоятельства получения председателем НКРЭКУ дополнительно 1,8 млн гривен от частной компании "Металл-Инвест", которая ранее фигурировала в материалах антикоррупционных расследований следственной комиссии.

По словам нардепа, предварительный анализ показывает, что чиновники НКРЭКУ оказались едва ли не самыми высокооплачиваемыми государственными служащими, с зарплатой более 2 млн грн в год.

"Люди беднеют, а чиновники - и дальше обогащаются во власти. Ряд СМИ сообщили о двукратном росте заработных плат членов НКРЭКУ. Даже есть информация, что глава комиссии Валерий Тарасюк якобы оказался самым высокооплачиваемым чиновником в стране", - добавил нардеп.