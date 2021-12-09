НАПК проверило декларацию Шуляк и не нашло нарушений

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело проверку декларации депутата Верховной рады и председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк и не нашло в ее действиях правонарушений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя НАЗК Александра Новикова.
"Декларацию Шуляк проверили и признаков правонарушений не нашли", - сообщил он.
Новиков не уточнил, когда была проведена проверка декларации Шуляк.
Как сообщалось, глава партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции Елена Шуляк подарила 4,8 млн грн неуказанному лицу.
На должность главы партии "Слуга народа" Шуляк была избрана 15 ноября.