НАПК просит КСУ уволить судью Слиденко

"НАПК обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ по поводу неэтичного поведения судьи КСУ Слиденко, которая является основанием для освобождения его от должности", - сказано в сообщении.

В агентстве напомнили, что 27 октября 2020 года сразу после голосования за неконституционность е-декларирования Слиденко написал письмо работнику НАПК. Последний до происходящему составил в отношении судьи протокол, поскольку Слиденко не подал несколько сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Письмо было написано на французском языке с официального адреса судьи.

"А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера. P.S. Поэтому мерси, господа, и передайте мой привет господину Н." - говорилось в нем.

Кроме того, в НАПК обратили внимание на подготовку судьей решения КСУ о неконституционности е-декларирования в условиях конфликта интересов, что он сам и признал, а также многочисленные заявления Слиденко в СМИ, нарушающие этические принципы.

Подчеркивается, что 8 октября 2020 года судья подал заявление об увольнении самостоятельно. Однако, до сих пор КСУ не принял решения по поводу этого заявления.

"Следовательно, на основании ст. 21 ЗУ "О КСУ" НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности в виде увольнения его с должности судьи КСУ", - указано в сообщении.