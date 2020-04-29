НАПК привлекло к уголовной ответственности более 230 коррупционеров с начала года

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции привлекло к уголовной ответственности 236 коррупционеров за 1 квартал 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что в целом к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечено 1012 человек. Из них 236 были привлечены к уголовной ответственности, 736 человек - к административной ответственности, еще к 40 лицам было применено дисциплинарное взыскание.

"Среди лиц, привлеченных к ответственности: 350 депутатов местных советов, 163 должностные лица юридических лиц публичного права (не указанные в ч.1 ст. ЗУ "О предотвращении коррупции") и 95 сотрудников органов полиции", - говорится в сообщении.

Больше всего лиц было привлечено к ответственности в связи со следующим:

несвоевременное представление декларации - 625 человек;

предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды (взятки) должностному лицу - 133 человек;

несообщение о существенных изменениях имущественного состояния - 52 человек;

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (взятки) должностным лицом - 38 человек

Напомним, внутренний аудит в Национальном институте рака Министерства здравоохранения обнаружил многомиллионные незаконные операции, СБУ и прокуратура уже проводят проверку.

Как сообщало РБК-Украина, ранее прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака, которые организовали схему собственного обогащения за счет онкобольных пациентов.