НАПК направило в суд админпротоколы в отношении нардепа Дунаева

Фото: Сергей Дунаев (opposition.org.ua)

Также в суд направлен один админпротокол в отношении нардепа Украины Георгия Логвинского

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о направлении в суд 7 административных протоколов из-за нарушения украинского законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

В частности, в суд направлены два админпротокола в отношении народного депутата Сергея Дунаева, который обращался к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, с депутатским обращением в собственных интересах, а также внес на рассмотрение Верховной Рады депутатский запрос по аналогичному вопросу, чем совершил действия в условиях реального конфликта интересов.

Также в суд направлен один админпротокол в отношении нардепа Украины Георгия Логвинского, который обращался к заместителю Генерального прокурора Украины - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому с депутатским обращением в интересах своего помощника, чем совершил действия в условиях реального конфликта интересов.

"Составлено 4 админпротокола в отношении Натальи Омельяненко, которая будучи депутатом Лубенского городского совета Полтавской области во время рассмотрения вопроса и принятия решения по поводу проверки деятельности коммунальных предприятий, в том числе КП "Ритуалсервіс", руководителем которого она была, на заседании совета, а также на заседании временной комиссии рады по проверке эффективности финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий приняла решения и совершила действия в условиях реального конфликта интересов, при этом не сообщила о его наличии", - добавляют в ведомстве

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Сергей Дунаев не задекларировал около 160 млн гривен собственных активов.

Напомним, парламентский комитет признал законным представление ГПУ о снятие неприкосновенности с Дунаева.