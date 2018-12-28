НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо нардепа Дунаєва

Фото: Сергій Дунаєв (opposition.org.ua)

Також до суду направлений один адмінпротокол стосовно нардепа України Георгія Логвинського

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про направлення до суду 7 адміністративних протоколів через порушення українського законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Зокрема, до суду направлені два адмінпротоколи стосовно народного депутата Сергія Дунаєва, який звертався до директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, з депутатським зверненням у власних інтересах, а також вніс на розгляд Верховної Ради депутатський запит з аналогічного питання, чим вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів.

Також до суду направлений один адмінпротокол стосовно нардепа України Георгія Логвинського, який звертався до заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького з депутатським зверненням в інтересах свого помічника, чим вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів.



"Складено 4 адмінпротоколи стосовно Наталії Омельяненко, яка будучи депутатом Лубенської міської ради Полтавської області під час розгляду питання та прийняття рішення з приводу перевірки діяльності комунальних підприємств, в тому числі КП "Ритуалсервіс", керівником якого вона була, на засіданні ради, а також на засіданні тимчасової комісії ради з перевірки ефективності фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств прийняла рішення та вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, при цьому не повідомила про його наявність", - додають у відомстві.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Сергій Дунаєв не задекларував близько 160 млн гривень власних активів.

Нагадаємо, парламентський комітет визнав законним подання ГПУ про зняття недоторканності з Дунаєва.