НАПК не будет проверять, нарушил ли Баканов законодательство из-за подарка Суркиса

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не нашли оснований для проверки возможного нарушения Иваном Бакановым антикоррупционного законодательства на юбилее народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" и соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В НАПК не увидели "объективных и достоверных сведений в расследовании журналистов "Схем", которые обнародовали информацию о том, что на праздновании своего юбилея Суркис дарил гостям, среди которых был глава СБУ, фоторамки по 15 тысяч гривен.

"Изложенная в сообщении информация относительно возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", которые в свою очередь не содержат объективных и достоверных сведений относительно факта получения подарка главой Службы безопасности Украины Бакановым И.Г.", - отметили в НАПК.

Также в НАПК добавили, что информация о стоимости подарка является "предположением журналистов" и не содержит ссылок на источники ее получения.

"Учитывая вышеизложенное, для принятия мер реагирования со стороны Национального агентства как специального уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции по фактам, приведенным в сообщении, нет оснований", - подытожены в документе.

РБК-Украина писало, что 9 января журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач разместил фото председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова на известном французском горнолыжном курорте Куршевель, который является одним из самых престижных и дорогих курортов во всем мире. Он находится во французской части Альп.