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Напередодні холодів. Українцям нагадали про правила використання генераторів (відео)

Фото: Українцям нагадали про правила використання генераторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

З приходом холодів збільшується ймовірність російських атак по українській енергоінфраструктурі. Тому громадяни можуть почати користуватися генераторами, однак при цьому важливо дотримуватися правил безпечної експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"З настанням холодів ворог намагатиметься завдати ударів по нашій енергосистемі та залишити українців без електрики та тепла", - йдеться у повідомленні.

У МВС вирішили нагадати базові правила, щоб зробити зиму українців безпечною.

Як правильно користуватися генератором

  • Користуватися генератором необхідно лише на відкритому повітрі;
  • Тримайте пристрій сухим;
  • Робіть перерви у роботі генератора;
  • Купуйте тільки сертифіковану продукцію та дотримуйтесь інструкцій;
  • Обмежте доступ стороннім особам та тваринам;
  • Заборонено обʼєднувати генератори у ланцюг;
  • Пальне варто зберігати окремо від генератора.

Російські обстріли української енергетики

Нещодавно Міноборони Британії заявило, що Росія, ймовірно, перейшла до більш масштабної кампанії, спрямованої проти енергетики України

Також після нічної атаки в Києві було знеструмлено споживачів. За попередніми даними, після обстрілу без світла було 120 споживачів.

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