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Напередодні другої складної зими енергетики вийшли зі зверненням до українців

Понеділок 20 листопада 2023 20:52
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Напередодні другої складної зими енергетики вийшли зі зверненням до українців Фото: напередодні другої складної зими енергетики вийшли зі зверненням до українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Перед початком другої зими в умовах повномасштабної війни працівники енергетичних компаній України звернулись до українців у відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення НАК "Нафтогаз", ДТЕК, "Центренерго" та інших енергетичних компаній.

"Минулої зими енергетики робили все, щоб повертати світло якнайшвидше. Все можливе і неможливе. Цієї зими, коли ми знов кинемо виклик темряві – вірте в нас", - йдеться у відео.

Як зазначається, через ракетні атаки та масштабні руйнування енергетичних об’єктів минула зима стала найбільшим випробуванням для енергетиків. Ворог намагався занурити країну у темряву, проте завдяки роботі десятків тисяч енергетиків по всій країні - окупантам це не вдалося.

У відео, яке створено за підтримки Міністерства енергетики, до українців звертаються енергетики всіх ключових енергетичних компаній України: "Енергоатома", "Укренерго", ДТЕК, "Нафтогазу", "Укргідроенерго", "Центренерго!, "Донбасенерго", "Оператора ГТС".

"Ми заходимо у другу зиму в умовах повномасштабної війни і, вочевидь, ворог не залишить спроб занурити країну в пітьму. Саме зараз енергетикам потрібна підтримка українців. Вірте в енергетиків", - закликають енергетики у відео.

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