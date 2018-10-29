Напавшего на Чорновол осудили на 5 лет лишения свободы

Фото: Татьяна Чорновол (из открытых источников)

Прокуратура готовит апелляцию на решение суда

Бориспольський горрайонный суд Киевской области вынес приговор напавшему на ныне народного депутата, а в 2013 году - журналиста - Татьяну Чорновол. В частности, обвиняемого осудили на 5 лет лишения свободы, передает РБК-Украина со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

В частности, приговор был оглашен 25 октября 2018 года. Отмечается, что это наиболее строгий вид наказания, предусмотренный теми санкциями статей, в рамках которых было квалифицировно это преступление.

"Гражданин осужден за умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести, группой лиц, на заказ, а также за оставление потерпевшей в опасности, совершенное 25 декабря 2013 года в отношении журналиста и общественного активиста Татьяны Чорновол", - отметили в ГПУ.

В прокуратуре добавили, что орган досудебного расследования в уголовном производстве по делу нападения на Чорновол действия подозреваемого квалифицировал как законченное покушение на умышленное убийство журналиста. При этом, покушение было совершено из корыстных мотивов, по заказу, по предварительному сговору группой лиц.

"Однако, по результатам судебного разбирательства, судом обвинение было изменено. В связи с чем, в настоящее время прокурором прорабатывается вопрос относительно апелляционного обжалования приговора суда", - уточнили в ГПУ.

Напомним, 13 мая 2017 один из районных судов Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины вынес постановление о взятии под стражу сроком на 2 месяца мужчину, подозреваемого в организации покушения на умышленное убийство бывшего активиста, а ныне народного депутата Украины Татьяны Чорновол. Речь идет о 47-летнего уроженца г. Каменское Днепропетровской области, которого в январе 2017 года задержали в Беларуси.

Добавим, что всего департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины было объявлено о подозрении 45 лицам за пытки и убийства журналистов во время событий Майдана в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года.