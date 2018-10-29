Нападника на Чорновол засудили на 5 років позбавлення волі

Фото: Тетяна Чорновол (з відкритих джерел)

Прокуратура готує апеляцію на рішення суду

Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив вирок щодо нападника на нині народного депутата, а в 2013 році - журналіста - Тетяну Чорновол. Зокрема, обвинуваченого засуджено на 5 років позбавлення волі, передає РБК-Україна із посиланням на інформацію Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Зокрема, вирок був оголовшений 25 жовтня 2018 року. Зазначається, що це найбільш суворий вид покарання, передбачений тими санкціями статей, згідно з якими було надано кваліфікацію цьому злочину.

"Громадянина засуджено за умисне спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості, групою осіб, на замовлення, а також за залишення потерпілої в небезпеці, вчинене 25 грудня 2013 року відносно журналіста та громадського активіста Тетяни Чорновол", - зазначили в ГПУ.

У прокуратурі додали, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо справи нападу на Чорновол дії підозрюваного було кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство журналіста. При цьому, замах був вчинений з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.

"Однак, за результатами судового розгляду, судом обвинувачення змінене. У зв’язку з чим, на даний час прокурором опрацьовується питання щодо апеляційного оскарження вироку суду", - уточнили в ГПУ.

Нагадаємо, 13 травня 2017 один із районних судів Києва за клопотанням Генеральної прокуратури України виніс ухвалу про взяття під варту строком на 2 місяці чоловіка, підозрюваного в організації замаху на умисне вбивство колишнього активіста, а нині народного депутата України Тетяни Чорновол. Йдеться про 47-річного уродженця м. Кам'янське Дніпропетровської області, якого у січні 2017 року було затримано в Білорусі.

Додамо, що всього департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України було оголошено про підозру 45 особам за катування та вбивства журналістів під час подій Майдану у період з грудня 2013 року по лютий 2014 року.