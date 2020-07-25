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Нападника на "азовця" в Запоріжжі відпустили під заставу, поліція вимагає арешт

Запоріжжя, Субота 25 липня 2020 21:09
Нападника на "азовця" в Запоріжжі відпустили під заставу, поліція вимагає арешт
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура буде оскаржувати рішення суду

Підозрюваного у нападі на військовослужбовця "Азову" в Запоріжжі відпустили під заставу в розмірі 40 тисяч гривень. Поліція підтримує невдоволення громадськості та наполягає на арешті нападника.

Про це повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.

Правоохоронці говорять, що зібрали достатню доказову база, зокрема, отримали відеозапис з протиправними діями підозрюваного, однак суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави.

"Ця ситуація набула широкого суспільного резонансу. Поліція та прокуратура Запорізької області підтримує позицію громадськості та подаватиме апеляцію, аби взяти під варту зловмисника, який може нести загрозу для інших громадян", - заявили в поліції.

У поліції додали, що стан постраждалого залишається стабільно важким, чоловік досі знаходиться в комі.

Зазначимо, ввечері 21 липня правоохоронці отримали інформацію, що до лікарні потрапив місцевий житель з травмами голови. Правопорушник, який скоїв напад, втік з місця злочину, але його розшукали та затримали. Постраждалим виявився боєць батальйону "Азов".

Нагадаємо, у червні в Кіровоградській області стався напад на поліцейського; зловмисник поранив правоохоронця ножем.

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